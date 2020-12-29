Мировые цены на нефть повысились

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость мартовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,37% и составила 51,09 долларов за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в феврале повысилась на 0,4% и составила 47,81 долларов.