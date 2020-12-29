В Мексике более 10 млн пользователей временно остались без света

Свыше 10 млн пользователей временно остались без энергоснабжения в Мексике в понедельник. Об этом сообщила в своем Twitter Федеральная комиссия по электричеству (CFE), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из-за падения частоты [в энергосистемах] на всей территории страны оказались обесточены 10,3 млн пользователей", - говорится в записи. CFE немедленно приступила к устранению последствий аварии, что заняло менее двух часов. К настоящему времени, по данным организации, подача электроэнергии в стране восстановлена на 100%.

Сведений о пострадавших среди населения в связи с инцидентом не поступало.