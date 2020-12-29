За сутки в Грузии коронавирусом заразились 2 012 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 2 012 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 25 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 224 155, число умерших выросло до 2 443.

Вылечился 208 951 человек.