В Индии выявили шесть носителей нового штамма коронавируса

По меньшей мере шесть случаев заболевания мутантным, более агрессивным штаммом коронавируса, зафиксированы в Индии, передает Day.Az.

Как сообщает во вторник пресс-служба индийского правительства на своем сайте, все шестеро инфицированных недавно вернулись из Великобритании.

"Было обнаружено, что в общей сложности шесть образцов, взятых у шести вернувшихся из Великобритании лиц, дали положительный результат на новый, британский вариант генома (вируса)", - говорится в сообщении.

Согласно информации, трое заразившихся новым штаммом вируса выявлены в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.

Также сообщается, что в период с 25 ноября по 23 декабря 2020 года около 33 тыс. пассажиров прибыли в различные индийские аэропорты из Великобритании. Пробы на коронавирус 114 из них были признаны положительными.