В России за сутки коронавирусом заразились 27 002 человека, умерли 562

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 27 002 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 3 105 037.

Сообщается, что за последние сутки от коронавируса умерли 562 человека. Число умерших от коронавируса достигло 55 827.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.