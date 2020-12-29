Италию накрыло снегом

Милан меняет цвет: город, включенный в пандемию в оранжевую зону, в канун Нового года укрыт толстым белым одеялом. Сильное похолодание, 15-сантиметровый слой снега парализовали всю область Ломбардия, где отмечены перебои с электричеством, нарушено движение транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, власти Милана разработали экстренный план действий, мобилизовав на борьбу со снегом сотни работников коммунальных служб: они расчищают улицы и посыпают их реагентом.

Настоящая зима пришла и к жителям Пьемонта, Венето и Лигурии. Из Савоны поступают сообщения о серьезных пробках и осложнениях в работе главных автотрасс.

А на долю столичных жителей выпал настоящий штормовой ветер. Полиция и пожарные Рима выезжают на звонки пострадавших от падения деревьев, обрывов проводов - всего специалисты получили около 50 таких вызовов.

На Сардинии в городе Сассари при ликвидации последствий непогоды погиб пожарный.

Синоптики обещают сохранение непогоды и в в начале следующего года, ожидая прихода новой волны холода из Франции.