https://news.day.az/world/1302590.html Иран провел испытания своей первой вакцины против COVID-19
Иран провел испытания своей первой вакцины против COVID-19
Иран провел испытания своей первой вакцины против коронавируса (COVID-19).
Как сообщает Day.Az, в церемонии испытания вакцины под названием "Covo İran Barakat" приняли участие министр здравоохранения Ирана, заместитель президента по науке и технологиям и другие ответственные лица.
К вакцинации были привлечены три добровольца. После введения вакцины у пациентов не наблюдалось таких симптомов, как шок и температура.
Вакцина предназначена как для пациентов с корью, так и для пациентов с коронавирусом.
Сообщается, что на сегодняшний день в Иране 65 тысяч человек прошли регистрацию для вакцинации.
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