Иран провел испытания своей первой вакцины против COVID-19

Иран провел испытания своей первой вакцины против коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Day.Az, в церемонии испытания вакцины под названием "Covo İran Barakat" приняли участие министр здравоохранения Ирана, заместитель президента по науке и технологиям и другие ответственные лица.

К вакцинации были привлечены три добровольца. После введения вакцины у пациентов не наблюдалось таких симптомов, как шок и температура.

Вакцина предназначена как для пациентов с корью, так и для пациентов с коронавирусом.

Сообщается, что на сегодняшний день в Иране 65 тысяч человек прошли регистрацию для вакцинации.