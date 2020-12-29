В Италии и Германии мутацию COVID-19 выявили раньше, чем в Британии

Мутация коронавируса, похожая на "британскую", циркулирует в Италии с начала августа. Об этом сообщает La Repubblica во вторник, 29 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности, "итальянский" коронавирус был обнаружен в Брешии и предшествует штамму, который появился в конце сентября в Британии, а затем распространился в Европе. Медики выявили этот вариант вируса случайно, наблюдая за пациентом, который переболел коронавирусом в апреле. В августе несколько тестов снова показали положительный результат.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичен ему", - говорит глава Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо.

При этом точно не известно, появился ли британский вариант коронавируса в конце сентября, как и итальянский в начале августа. Группа итальянских эпидемиологов провела временной анализ, который показал, что новый итальянский вариант коронавируса мог появиться примерно в начале июля.