Ведется подготовка к встрече Эрдогана и Путина

"Когда условия будут благоприятными, в Турции в следующем году состоится заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высокого уровня".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на VIII заседании российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования в Сочи.

Он отметил на сегодняшней встрече, что они должны работать над вопросами, которые будут стоять на повестке заседания, которое пройдет в следующем году.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем выступлении отметил, что близкий диалог между президентами Турции и России, взаимное доверие в отношениях между ними служит развитию не только двусторонних, но и региональных отношений: "Сегодня мы проведем подготовку для встречи в верхах наших президентов в следующем году в Турции. Анкара довольна тесным диалогом с Москвой и активной работой ведомств по его поддержке. Огромное удовлетворение, конечно, нам приносит расширение наших отношений в сфере торговли, культуры, туризма, энергетики".