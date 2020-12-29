У нас состоялись содержательные переговоры с Чавушоглу

"Сегодня мы провели VIII заседание российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования с моим турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу. В рамках этого заседания состоялись содержательные переговоры по самому широкому кругу вопросов".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам VIII заседания российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования в Сочи.

"Мы подтвердили значение политического диалога между двумя странами, прежде всего на высшем уровне. Регулярные доверительные контакты между нашими президентами определяют стратегические направления в повестке дня российско-турецких отношений во всех областях. Мы подробно обсудили двусторонние отношения. В частности, по экономическим вопросам констатировали, что в условиях коронавирусных ограничений торговля сократилась и нам необходимо наметить конкретные меры по обращению этой тенденции вспять и восстановлению наращивания поступательной динамики товарооборота. Мы отмечали наши крупные проекты - "Турецкий поток", атомную электростанцию "Аккую" и другие. К сожалению, из-за пандемии соответствующие процессы были приторможены. Но сейчас они вновь набирают ход. Мы убеждены, что все эти проекты будут реализованы своевременно", - подчеркнул глава МИД России.

С. Лавров также рассказал о связях России с Турцией в области военно-технического сотрудничества: "Обе стороны заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества между нашими странами. Несмотря на нелегитимное давление со стороны Вашингтона, мы ценим принципиальную позицию наших турецких коллег по продолжению наших связей в области военно-технического сотрудничества".