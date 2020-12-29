Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник на территории Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба (население около 698 тыс. человек) и в 100 км к северо-западу от боснийского города Баня-Лука (население 150 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 5 км, ранее сообщалось о 10-километровой глубине.

В Загребе ощущался один мощный толчок, из-за него раскачивалось здание. В посольстве РФ в Хорватии в результате землетрясения погиб ребенок.

В большей части города отключилось энергоснабжение, трамваи встали, на улицах образовались скопления людей и протяженные пробки. Информация о пострадавших и разрушениях в городе пока не поступала.

Толчки чувствовались и в столице Сербии Белграде, более чем 380 км от очага землетрясения. Здания в столице Сербии несколько секунд ощутимо раскачивались.

Утром в понедельник в 50 км к юго-востоку от Загреба было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. В результате были повреждены несколько зданий в городе Петриня в центральной части страны. После последнего толчка в пострадавший город направились порядка 300 военнослужащих армии Хорватии.