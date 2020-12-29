В Германии представили тест на COVID-19, дающий результат за 40 минут

Баварская компания GNA Biosolutions представила во вторник свою систему экспресс-тестирования на коронавирус, которая дает результат за 40 минут, передает Day.Az.

"Новый тест оперативнее тех, которые были до этого, они доступны по цене в сравнении с другими экспресс-тестами, и они мобильные. Вся аппаратура размещается на столе, ее легко транспортировать из одной точки в другую", - заявил министр экономики Баварии Хуберт Айвангер на пресс-конференции, посвященной разработке баварской компании GNA Biosolutions.

Он отметил, что новая система тестирования может использоваться в комбинации с другими. Айвангер отметил, что хотя антигенные тесты на коронавирус также дают быстрый результат, они не столь надежны как ПЦР-тесты (основаны на методе полимеразной цепной реакции).

Айвангер пояснил, что правительство Баварии провело переговоры с GNA Biosolutions в апреле текущего года. Правительство предварительно заказало тысячу аппаратов, которые позволят провести миллион тестов. Чувствительность тестирования составляет 96,7%, а специфичность 100% (соответственно, тест с вероятностью 98% выявляет тех, кто реально инфицирован SARS-CoV-2, а здоровые люди определяются с вероятностью 100%). Тестирование требует 20 минут для подготовки оборудования и 20 минут на анализ мазка из зева.