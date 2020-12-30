В Аргентине стартовала вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

В Аргентине приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во вторник, 29 декабря, вторым среди желающих привился губернатор провинции Буэнос- Айрес Аксель Кисильоф. До него российскую вакцину получила медсестра больницы Сан-Мартин, куда прибыл политик.

В Аргентину 300 тыс. доз российской вакцины доставили в прошлый четверг, 24 декабря. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".

Подробнее - на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.