В Великобритании более 53 тыс. заболевших COVID-19

В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 на уровне 53 135, скончались 414 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее диагноз был выявлен у 41 385 человек, умерли 357 человек.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 379 026 человек, умерли 71 386 заболевших.