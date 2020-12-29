https://news.day.az/world/1302786.html В Великобритании более 53 тыс. заболевших COVID-19 - абсолютный рекорд
В Великобритании более 53 тыс. заболевших COVID-19 - абсолютный рекорд
В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 на уровне 53 135, скончались 414 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был выявлен у 41 385 человек, умерли 357 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 379 026 человек, умерли 71 386 заболевших.
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