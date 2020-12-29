В Армении нет государственного управления

В период премьерства Никола Пашиняна и прихода к власти его команды каких-либо положительных изменений в сфере управления в Армении не произошло. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал эксперт по управлению Арутюн Месропян.

"У него нет проблем и упущений, поскольку особенно в эти годы (период правления Пашиняна и его команды - ред) в стране не было государственного управления. А раз нет управления, нет и управленческих проблем", - сказал эксперт.

Он считает, что на протяжении последних 30 лет в Армении основными проблемой было отсутствие программы стратегического развития государства. По его словам, нужно еще суметь управлять страной, не имея программы.

Месропян заметил, что в них нет даже намека на реальные программы. Он убежден, что большинство армянских политиков обладают "тоннельным мышлением", а государством с таким мышлением лучше не управлять.