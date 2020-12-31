В Германии из-за скорбящего лебедя задержали десятки поездов

В Германии десятки поездов остановили движение из-за скорбящего на путях лебедя. Инцидент произошел на высокоскоростной железной дороге, соединяющей Кассель и Геттинген, сообщили в местной полиции.

Два лебедя забрели в район железной дороги, и одна из птиц погибла, предположительно, вследствие удара током. Второй лебедь отказался покидать место гибели своей пары, попытки выманить его не увенчались успехом. В результате птицу подняли с места пожарные при помощи специального оборудования.

Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут. Лебедя позднее выпустили на реке Фульда.