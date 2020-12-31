Бездомная собака помогла спасти брошенного новорожденного ребенка

Бездомная собака в муниципалитете Сибонга на Филиппинах привела мотоциклиста к брошенному новорожденному ребенку, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Cebu Daily News.

Внимание 36-летнего мотоциклиста Джунрелла Фуэнтеса Ревильи привлекла лающая черная собака. Мужчина решил остановиться и последовать за бездомным животным.

Собака привела мужчину к пустырю возле городской свалки, где на траве лежал плачущий младенец. Ребенок был завернут в полотенце.

Филиппинец подобрал ребенка и отвез его в ближайшую больницу. Он сообщил о находке в полицию. Полицейские устанавливают личность матери подкидыша. В настоящее время ребенок находится под опекой социальных работников.