Бездомная собака помогла спасти брошенного новорожденного ребенка - ФОТО
Бездомная собака в муниципалитете Сибонга на Филиппинах привела мотоциклиста к брошенному новорожденному ребенку, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Cebu Daily News.
Внимание 36-летнего мотоциклиста Джунрелла Фуэнтеса Ревильи привлекла лающая черная собака. Мужчина решил остановиться и последовать за бездомным животным.
Собака привела мужчину к пустырю возле городской свалки, где на траве лежал плачущий младенец. Ребенок был завернут в полотенце.
Филиппинец подобрал ребенка и отвез его в ближайшую больницу. Он сообщил о находке в полицию. Полицейские устанавливают личность матери подкидыша. В настоящее время ребенок находится под опекой социальных работников.
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