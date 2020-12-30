Нефть подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость мартовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,35% и составила 51,41 доллар за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в феврале повысилась на 0,52% и составила 48,25 долларов.