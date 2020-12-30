https://news.day.az/world/1302821.html Первая партия вакцины COVID-19 из Китая доставлена в Турцию - ВИДЕО
Первая партия вакцины COVID-19 из Китая доставлена в Турцию - ВИДЕО
Первая партия вакцины COVID-19 из КНР доставлена в Турцию.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что самолет, перевозивший первую партию вакцины COVID-19, приземлился утром в аэропорту Эсенбога в Анкаре.
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