Первая партия вакцины COVID-19 из Китая доставлена в Турцию

Первая партия вакцины COVID-19 из КНР доставлена в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что самолет, перевозивший первую партию вакцины COVID-19, приземлился утром в аэропорту Эсенбога в Анкаре.