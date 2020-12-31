Специалист пояснил, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника

Отличить телефонного мошенника от действительного работника банка можно по тем предложениям, которые он озвучивает потенциальной жертве.Об этом, как передает Day.Az, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ведущего эксперта направления "Информационная безопасность" IT-компании "Крок" Евгения Дружинина.

По данным "Лаборатории Касперского", ущерб от телефонного мошенничества в России в период с 2019 по 2020 год мог составить 40 млрд руб.

Дружинин отметил, что в первую очередь нужно быть осторожными со звонками, связанными с банковским счетом. По словам эксперта, служба безопасности банка действует следующим образом: транзакция блокируется сразу, а оповещение об этом в первую очередь приходит через приложение регулятора.

Кроме того, работники банка никогда не попросят назвать какие-либо данные, перевести деньги на другой счет или что-то с ними сделать в принципе.

"То есть никаких действий "прямо здесь и прямо сейчас" они никогда не требуют и не предлагают", - сказал Дружинин.

Он также добавил, что сейчас банки обсуждают внедрение видеозвонков или брендированный интерфейс, чтобы уменьшить число мошеннических преступлений.