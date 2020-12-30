На Неаполь обрушился мощный шторм

Мощный шторм обрушился на побережье Неаполя, огромные волны затопили районы города.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, разрушены несколько ресторанов, владельцы которых уже и так едва справляются с последствиями тяжелого экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Власти Неаполя подсчитывают размеры ущерба, нанесенного стихией, в частности, повреждена пешеходная набережная, в зданиях разбиты окна и витрины. Между тем север Италии накрыли сильные снегопады.