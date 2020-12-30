Растет число жертв разрушительного землетрясения в Хорватии

Растет число погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего в Хорватии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по последним данным, жертвами удара стихии стали не менее семи человек. Магнитуда подземных толчков составила 6,3. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.

Большинство жертв обнаружено в окрестностях города Глина, где разрушено порядка 90% зданий. В значительное мере пострадали также город Петриня и Сисак. Десятки людей госпитализированы, многие считаются пропавшими без вести.

Землетрясение ощутили и жители всех соседних стран. Работа словенской АЭС "Кршко" была временно приостановлена.

Власти Евросоюза обещают оказать народу Хорватии всю необходимую поддержку. В ближайшее время страну прибудет спецпосланник ЕС.

Многие жители разрушенных населенных пунктов будут вынуждены ночевать на улице в палатках. В Хорватии задействованы все экстренные службы и армия. Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,2.