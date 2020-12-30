Французов ждёт третий локдаун

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал внеочередное заседание Совета по обороне, чтобы обсудить возможное ужесточение ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, это вызывает тревожность у жителей страны, которые надеялись на ослабление карантинных мер.

Кампания по вакцинации началась, но ожидаемый эффект будет ощутим не ранее, чем через несколько месяцев. На первом этапе прививки делают в домах для престарелых.