За сутки в Грузии коронавирусом заразились 1 738 человек, умерли 38

За последние сутки в Грузии выявлено 1 738 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 38 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 225 893, число умерших выросло до 2 481.

Вылечились 210 445 человек.