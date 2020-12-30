https://news.day.az/world/1302878.html За сутки в Грузии коронавирусом заразились 1 738 человек, умерли 38
За сутки в Грузии коронавирусом заразились 1 738 человек, умерли 38
За последние сутки в Грузии выявлено 1 738 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 38 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 225 893, число умерших выросло до 2 481.
Вылечились 210 445 человек.
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