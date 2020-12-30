Президент Ирана обвинил Трампа и Помпео в убийстве Сулеймани

"2020 год был непростым для всех стран мира".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня в ходе выступления на заседании Кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.

"С начала этого года, даже с конца 2019 года мы столкнулись с уникальным вирусом. Во всех странах мира большие проблемы с точки зрения экономики, образования, культуры и здравоохранения. Необходимо приложить усилия, чтобы дистанцироваться от этой проблемы", - подчеркнул Х.Рухани.

Напомнив о том, что в начале этого года был убит генерал Касем Сулеймани, президент подчеркнул, что ответственность за это преступление несут президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.