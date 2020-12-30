https://news.day.az/world/1302990.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 55 тысяч
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 55 тысяч
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 149 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
По ее словам, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 55 095.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 6 272 человека. Число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 218 753.
5 087 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечились 978 714 человек.
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