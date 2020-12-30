Число умерших от коронавируса в Иране превысило 55 тысяч

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 149 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 55 095.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 6 272 человека. Число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 218 753.

5 087 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечились 978 714 человек.