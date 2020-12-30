https://news.day.az/world/1303000.html В США медик заболел COVID-19 после вакцинации
В США медик заболел COVID-19 после вакцинации
В США медбрат заразился коронавирусом, хотя неделей ранее получил COVID-вакцину от Pfizer. Об этом сообщает ABC в среду, 30 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Мужчина работает медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц. 45-летний Мэттью В. вакцинировался от коронавируса 18 декабря, но уже 24 декабря он начал испытывать озноб, ломоту и слабость.
Спустя два дня после появления симптомов Мэттью решил провериться на коронавирус - его тест оказался положительным.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре