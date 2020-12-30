В США медик заболел COVID-19 после вакцинации

В США медбрат заразился коронавирусом, хотя неделей ранее получил COVID-вакцину от Pfizer. Об этом сообщает ABC в среду, 30 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Мужчина работает медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц. 45-летний Мэттью В. вакцинировался от коронавируса 18 декабря, но уже 24 декабря он начал испытывать озноб, ломоту и слабость.

Спустя два дня после появления симптомов Мэттью решил провериться на коронавирус - его тест оказался положительным.