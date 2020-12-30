https://news.day.az/world/1303001.html Момент землетрясения в Хорватии попал в эфир телевидения - ВИДЕО
Момент землетрясения в Хорватии попал в эфир телевидения - ВИДЕО
В Хорватии, в городе Петриня, в прямой эфир телеканала попал момент землятресения магнитудой 6,4.
Напомним, что в результате половина города оказалось разрушена, 7 человек включая 12-летнюю девочку погибли, 20 пострадали.
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