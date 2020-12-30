Момент землетрясения в Хорватии попал в эфир телевидения

В Хорватии, в городе Петриня, в прямой эфир телеканала попал момент землятресения магнитудой 6,4.

Напомним, что в результате половина города оказалось разрушена, 7 человек включая 12-летнюю девочку погибли, 20 пострадали.