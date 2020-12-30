Зимние антирекорды: на жителей Сибири обрушились мощные снегопады

Зима в российских регионах, кажется, под 31 декабря решила нанести удар на добивание. В Сибири побит полувековой рекорд холода - температура опустилась ниже 50 градусов. А жители Курил сейчас ждут спецтехники, чтобы выйти из домов. Кажется, там выпал снег, который этой зимой предназначался для всей России.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, это не просто метель - снежная буря, которая сдувает всех, кто попадется у нее на пути. Пробираясь сквозь залежи снега, жители Курил теряют и друг друга и свои машины - не знают, как попасть домой.

Дома напоминают ледяные темницы, из которых просто так самостоятельно не выбраться. Сугробы по два-три метра, а кое-где снега так вообще выше крыши.

Обычный подъезд сейчас выглядит так: даже дверь полностью не открыть, мешают гигантские сугробы.

Южно-Курильск заметает и задувает. А единственный плюс - в умеренном минусе. На улице относительно тепло для этих мест. Пять-шесть градусов ниже нуля, в Ханты-Мансийском автономном округе завидуют - там сейчас рады и минус пятидесяти.

На Алтае погода - минус 54 градуса, и это рекорд со знаком минус за последний век. В Новосибирске пора вводить уличные уроки выживания - как сходить в магазин и не превратиться в ледышку.

От аномального холода сейчас трясет всю Сибирь. Красноярцы учатся жить при минус 50. Морозоустойчивые сибиряки уже давно привыкли к такой погоде, но сейчас мерзнут даже они. За окном слишком холодно, лишний раз тепло лучше не выпускать.

В Иркутске минус 33, а некоторые даже шапку не надевают. Крепкие морозы стоят в Кемеровской области. Там минус 45, а будет еще холоднее. Вторая волна аномальных холодов накроет Сибирь уже в следующем году. Синоптики говорят, арктические морозы крепко возьмутся и за Дальний Восток. Так что и там будет жарко, в январе уж точно.