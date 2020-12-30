Крупный пожар в жилом здании в Санкт-Петербурге, жители эвакуированы

В Ленинградской области крупный пожар произошел в жилом доме, который расположен на проспекте 25 Октября в Гатчине.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из здания было эвакуировано 15 человек, еще одного спасли.

Пламя распространилось по квартире на площади в 18 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал, причины возникновения возгорания предстоит установить.