https://news.day.az/world/1303021.html Крупный пожар в жилом здании в Санкт-Петербурге, жители эвакуированы - ВИДЕО
Крупный пожар в жилом здании в Санкт-Петербурге, жители эвакуированы - ВИДЕО
В Ленинградской области крупный пожар произошел в жилом доме, который расположен на проспекте 25 Октября в Гатчине.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из здания было эвакуировано 15 человек, еще одного спасли.
Пламя распространилось по квартире на площади в 18 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал, причины возникновения возгорания предстоит установить.
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