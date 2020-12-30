Мощное землетрясение в Хорватии разрушило половину города

Число жертв землетрясения в Хорватии увеличилось до семи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сейчас спасатели бросили все силы на поиск выживших под завалами. К операции привлекли и военнослужащих. В результате мощного землетрясения, которое достигло 6,3 балла, разрушена половина города Петриня.

Большую часть его центра уже признали непригодной для жизни. Пострадали и соседние города, а также столица Хорватии - часть Загреба осталась без света.

В соседней Словении приостановлена работа атомной электростанции. Подземные колебания ощущались также в Сербии и Италии. Точно такое же землетрясение произошло в Хорватии и в начале этого года. Тогда жертвами массовых разрушений стали 27 человек.