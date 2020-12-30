Иран выплатит по $150 тыс. семьям жертв крушения украинского Boeing

Кабинет министров Ирана одобрил выплату компенсации в $150 тыс. семьям жертв катастрофы украинского самолета, который был по ошибке сбит в окрестностях Тегерана. Об этом заявила в среду вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство выплатит по $150 тыс. или эквивалентную сумму в евро семьям каждой из жертв украинского пассажирского самолета, как только они будут выделены согласно докладам и документам, - приводит слова Джонейди агентство IRNA. - Выплата поручена министерству дорог и городского развития. Она должна произойти до первой годовщины инцидента. Иранское правительство уплатит деньги погибшим пассажирам, невзирая на их расу или национальность в соответствии с международными нормами".