В Турции ввели дополнительные ограничения во время Нового года

Власти Турции ввели в среду дополнительные ограничения в новогоднюю ночь в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. В распространенном циркуляре МВД уточняется, что они также будут касаться иностранных туристов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января будет запрещено выходить на центральные туристические улицы и площади всех турецких городов и провинций.

В Стамбуле запрещено выходить на пешеходную улицу Истикляль и площадь Султанахмет. В Анкаре - на площадь Кызылай, в Измире - на площадь Гюндогду.

Ранее МВД Турции запретило с 31 декабря по 4 января проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах на территории всей страны. Руководство гостиниц не сможет с 22:00 в дни ограничений осуществлять музыкальные трансляции через аудиосистемы отелей (аудиозаписей и музыки вживую). Ведомство предписало не допускать столпотворений в гостиницах, в том числе в зонах для приема пищи. Для этого администрации придется скорректировать время работы гостиничных ресторанов и баров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении в Турции непрерывного комендантского часа с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса. Сейчас в республике действуют ограничения на выход на улицу по будням с 21:00 до 05:00, а также по выходным дням. Кроме того, в Турции ограничивается число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. При входе в последние у людей будут считывать QR-коды, называемые здесь "кодами здоровья".