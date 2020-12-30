В Латвии продлили режим ЧП и ввели комендантский час на Новый год

Режим чрезвычайного положения, введенный в Латвии в связи с пандемией, продлен до 7 февраля, а на Новый год и православное Рождество будет действовать комендантский час. Такое решение приняло в среду правительство республики на внеочередном заседании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению кабмина, все жители страны должны будут оставаться дома с 22:00 до 05:00 в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января. "На Новый год, а также на следующих выходных просим оставаться дома вместе со своими близкими, не ходить в гости и не принимать гостей, а ночью соблюдать режим "сидения дома". COVID-19 продолжает распространяться, поэтому давайте воспользуемся любой возможностью, чтобы ограничить его распространение в ожидании 2021 года", - призывает правительство в Twitter.

Как сообщило местное агентство LETA со ссылкой на Государственную канцелярию Латвии, покидать место жительства в комендантский час можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или идентификационную карту, удостоверяющую личность, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

При этом ограничения на передвижение в установленные часы ночью не будут распространяться на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не будет распространяться в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи домашним питомцам или посещения круглосуточной аптеки.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и сферы обслуживания должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой. Контролировать соблюдение ограничений будет Госполиция, которой будут помогать военнослужащие Национальных вооруженных сил и Земессардзе (народное ополчение).

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта, с тех пор в стране выявлено 39 043 инфицированных, 626 из них умерли. На лечении в больницах сейчас находятся 1 058 пациентов с коронавирусом. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря в республике был введен режим чрезвычайного положения, предусматривавший ряд ограничительных мер, затем его продлили до 11 января. Такой же режим действовал в связи с пандемией с 13 марта до 9 июня.