В Ухане в девять раз больше переболевших COVID-19, чем было выявлено

Масштабы первой вспышки коронавируса в Ухане могут быть в девять раз больше официально зафиксированных. Об этом свидетельствует исследование серопозитивности местного населения, проведенное Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний в среду, 30 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности, образцы крови в середине апреля взяли у 34 тысяч жителей Уханя, провинция Хубэй, а также Пекина, Шанхая и четырех других провинций. Так, на Ухань пришлось около трети образцов.

При этом антитела к коронавирусу выявили у 4,43% людей из 11 млн населения Уханя: это примерно 450 тысяч человек. Официально зарегистрированных в городе случаев COVID-19 на середину апреля было 50 008 человек.

Такие различия - следствие хаоса в начале эпидемии и ограниченных возможностей тестирования на ее ранней стадии. Возможно также, что показатель (4,43%) завышен из-за потенциально неравномерного забора проб (в районе с высоким уровнем случаев или среди пожилых).

Это значит, что город, который стал первым очагом инфекции на планете, далек от коллективного иммунитета, - как и вся страна.