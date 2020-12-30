Китай и ЕС завершили переговоры по инвестиционному соглашению

Евросоюз и Китай завершили переговоры по всеобъемлющему соглашению об инвестиционном сотрудничестве. Об этом заявила в среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам видеоконференции ЕС - Китай, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ЕС имеет самый большой единый рынок в мире. Мы открыты для бизнеса, но мы привержены взаимности, равным условиям игры и ценностям. Сегодня ЕС и Китай завершили переговоры по инвестиционному соглашению", - написала она в своем Twitter, подчеркнув, что сделка будет способствовать "более сбалансированной торговле и деловым возможностям".

Как сообщило агентство Синьхуа, договоренность была достигнута по итогам состоявшейся в среду видеоконференции с участием председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Переговоры между ЕС и Китаем об инвестиционном соглашении идут с 2013 года. Предполагается, что оно улучшит условия на китайском рынке для европейских инвесторов и охватит целый ряд ключевых сфер, включая финансы, телекоммуникации, производство электромобилей. Таким образом европейский бизнес получит более выгодные условия в расширении доступа на рынок КНР, чем американский.