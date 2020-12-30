Глава ВОЗ назвал главные уроки 2020 года

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что события уходящего года и пандемия коронавируса преподнесли миру множество важных уроков, которые необходимо усвоить к 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом глава ВОЗ заявил в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале организации в канун годовщины начала вспышки коронавируса в Китае.

По словам Гебрейесуса, 2020 год показал, что правительства должны увеличить инвестиции в здравоохранение. Для начала необходимо обеспечить доступ всех граждан к вакцинам от коронавируса. Кроме того, политики должны убедиться, что системы здравоохранения полностью подготовлены к следующей пандемии, которая неизбежна, отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что, пока идет вакцинация от коронавируса, главное - продолжать придерживаться существующих противовирусных мер: носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и встречаться на улицах. "Эти простые, но эффективные меры позволят спасти жизни и уменьшить страдания, с которыми так много людей столкнулись в 2020 году", - заявил он.

По мнению главы ВОЗ, самым главным уроком в уходящем году стало то, что человечеству необходимо работать сообща и проявлять солидарность. Это позволит спасти жизни сейчас и в будущем, подчеркнул Гебрейесус. "Есть свет в конце туннеля. И мы дойдем до него, пройдя весь этот путь вместе", - отметил он.

Накануне генеральный директор ВОЗ предупредил о новых вызовах, грядущих в 2021 году из-за пандемии коронавируса. По его словам, мировое сообщество ждут "новые разновидности COVID-19". Он призвал "быстро делиться с ВОЗ и другими странами" информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса.