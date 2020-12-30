https://news.day.az/world/1303138.html В Британии зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19 за сутки
В Британии зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19 за сутки
В Великобритании зафиксировано рекордное с апреля число смертей от COVID-19 за сутки - 981 человек, заболели 50 023 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был выявлен у рекордного числа с начала пандемии 53 135 человек, умерли 414 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 429 049 человек, умерли 72 367 заболевших.
Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.
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