В Германии намерены продлить локдаун

Ведомство федерального канцлера ФРГ и власти регионов Германии намерены продлить существующие карантинные меры до 24 или 31 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Bild со ссылкой на итоги совещания офиса Ангелы Меркель с канцеляриями премьер-министров земель ФРГ.

Локдаун планируется продлить "на две-три недели". Это означает, что будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не будут работать парикмахерские, а также косметические, массажные и тату-салоны. Под запретом останется размещение в отелях в туристических целях.

Единства пока нет между правительством и регионами по вопросу работы школ. Ведомство канцлера настаивает на том, чтобы они оставались закрытыми, но далеко не все федеральные земли поддерживают такую идею. Кроме того, острые дискуссии ведутся по теме оказания помощи пострадавшим фирмам, прежде всего гостиницам и отелям.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу более жесткие карантинные меры, которые будут действовать как минимум до 10 января. Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры земель обсудят, как быть дальше, 5 января.