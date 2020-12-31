Более 563 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 80,77 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 563 тыс.

Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,7 тыс., превысив 1,78 млн., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

30 декабря в ВОЗ поступили сведения о 80 773 033 инфицированных и 1 783 619 умерших. Число заразившихся возросло на 563 983, умерших - на 11 784.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на регион Европы (251 900), на втором месте - Северная и Южная Америка (236 660), на третьем - Юго-Восточная Азия (31 467).