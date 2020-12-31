https://news.day.az/world/1303155.html Атака террористов на автобус в Сирии - 28 погибших
Атака террористов на автобус в Сирии - 28 погибших
В Сирии 28 мирных жителей погибли и 13 получили ранения при нападении террористов на пассажирский автобус.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное информагентство САНА.
Атака произошла около 16:00 на трассе Дейр-эз-Зор - Пальмира в районе поселения Кабажеб.
Война в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке.
В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Сегодня на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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