Сильный оползень недалеко от Осло

Власти выясняют судьбу 12 человек, около 1,5 тысячи жителей селения в области Румерике недалеко от Осло эвакуированы, порядка 15 домов сметены после схода оползня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

Мощный оползень из глинистого плавуна сошел в ночь на среду в области Румерике к северо-востоку от Осло. Под него попали несколько домов, жителей пришлось эвакуировать, однако судьба нескольких человек остается неизвестной.

"Несколько человек пострадали, о судьбе 12 ничего не известно после того, как огромный оползень сошел в центре Аски в Гердруме. Порядка 1,5 тысячи человек в округе были эвакуированы, полиция ищет выживших", - сообщает телекомпания.

В среду днем на место ЧП приехала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая заверила, что всем, кто пострадал в результате этой природной катастрофы и остался без жилья, будет оказана помощь.

Утром шла речь про 26 человек, местонахождение которых было неизвестно после оползня, однако к вечеру их число сократилось до 12 - это люди, которые проживали в домах, попавших под оползень.

"Мы ищем выживших, не погибших. Медицинские эксперты консультируют нас относительно температуры и того, насколько долго люди могут оставаться в живых в такой ситуации, и когда мы можем начинать искать погибших", - приводятся в сообщении слова представителя полиции Рогера Петтерсена.

Сообщается, что поиски выживших ведутся с вертолета, поскольку находиться в зоне оползня пока опасно. Сходом ночного оползня трагедия не ограничилась, днем стало известно, что существует опасность схода новых потоков, еще несколько домов были снесены оползнем, однако жители их к этому моменту уже покинули.

Сообщается, что на помощь норвежским спасателям выдвинулись шведские коллеги из Гётеборга - это специалисты, которые знакомы с данными видами ЧП.