Латвия ввела комендантский час на праздники

Кабинет министров Латвии постановил ввести комендантский час, который будет действовать на новогодних праздниках и в выходные на предстоящей неделе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 30 декабря и по 4 января, а также 8 и 9 января жителям запрещается покидать дома с 22.00 до 05.00. Отмечается, что выходить на улицу будет можно только в экстренных случаях. В эти дни магазины и кафе будут закрываться до 21.00, чтобы работники успевали добраться домой до 22.

В Латвии коронавирусом заразились 39 043, выздоровели 27 113, скончались 626 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 82 млн заболевших, 58 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались.