В Швейцарии мужчина скончался после прививки вакцины Pfizer

Смерть пациента в доме престарелых зафиксирована в кантоне Люцерн в Швейцарии после прививки от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило на своей странице в Twitter швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic. По его мнению, летальный исход не имеет связи с прививкой.

"Смерть в Люцерне: нет связи с вакцинацией от COVID-19, - говорится в сообщении. - Всесторонние разъяснения кантональных органов здравоохранения и Swissmedic указывают на естественную причину смерти 91-летнего человека".

В распространенном ранее заявлении для прессы агентство Swissmedic отметило, что отсутствие связи между вакцинацией и летальным исходом пациента является "весьма вероятным". "Полные данные, которые имеются на настоящее время, указывают на имевшиеся болезни как причину смерти пациента, и именно это было записано в свидетельстве о смерти", - констатировало Swissmedic, которое 19 декабря дало разрешение на применение в Швейцарии вакцины Pfizer и BioNTech.

Согласно информации, которую приводит Швейцарское телеграфное агентство, прививка была сделана пациенту 24 декабря в Люцерне в учреждении для лиц, страдающих деменцией. Смерть наступила по прошествии пяти дней. При этом медицинская бригада, проводившая вакцинацию, якобы предварительно, до иммунизации, не контактировала с врачом этого учреждения. "Иначе он мог бы информировать ее, что пациент негативно реагирует на вакцину против гриппа и лучше было бы отказаться от любой вакцинации", - указывает агентство.

В Швейцарии 23 декабря стартовала прививочная кампания от коронавируса, в ходе которой используется вакцина Pfizer и BioNTech, 107 тыс. доз которой ранее были доставлены в страну. Предполагается, что в декабре вакцинацией будут охвачены уязвимые группы населения, в частности люди старше 75 лет и пациенты домов инвалидов. Основная же программа иммунизации начнется 4 января. Власти зарезервировали у производителей более 15 млн доз трех разных вакцин. Население Швейцарии составляет более 8,6 млн человек.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии увеличилось со вторника на среду на 5 424 и достигло 447 905. Всего в стране с начала пандемии умерли 7 005 пациентов с коронавирусом, в том числе 96 за минувшие сутки.