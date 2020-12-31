Выборы в США были хуже стран третьего мира

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике состоявшиеся в стране в ноябре всеобщие выборы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По мнению нынешнего главы государства, по своему уровню они не соответствовали даже голосованию в странах третьего мира.

"В США было значительно больше голосов, чем голосующих людей. С этой клоунадой нельзя мириться. Эти выборы были сфальсифицированными, они не соответствуют даже [стандартам] стран третьего мира!" - написал республиканец в своем Twitter.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января 2021 года.