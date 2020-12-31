Официальная статистика заболеваемости COVID-19 в Ухане была лживой

Масштаб распространения COVID-19 в китайском городе Ухань, где началась вспышка пневмоний, вызванная неизвестным ранее типом коронавируса, был почти в 10 раз больше, чем показывает официальная статистика.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование органов здравоохранения КНР. Тем не менее коллективный иммунитет, способный защитить от повторной волны заболеваний, сформирован не был.

Почти 4,4% прошедших тестирование (всего участвовали более 34 тысяч человек) имеют антитела против коронавируса, следует из апрельского доклада китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованного в понедельник. Это означает, что испытуемые прежде были заражены.

В Ухане проживает около 11 млн человек, соответственно, заразиться коронавирусом могли до 500 тысяч жителей, свидетельствуют данные. Это почти в 10 раз превышает статистику за апрель, когда было зафиксировано 50 тысяч случаев COVID-19.

Аналитики также обнаружили, что распространение инфекции за пределами Уханя удалось существенно сдержать, поскольку власти ввели жесткий локдаун. Доля положительных результатов на антитела сократилась до 0,44% и в провинции Хубэй, где расположен город, благодаря закрытию транспортного сообщения на три месяца.