Умер самый массовый маньяк-убийца США

Один из наиболее известных серийных убийц США Сэмюел Литтл умер в заключении в возрасте 80 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Литтл имел проблемы с сердцем, болел диабетом, в его смерти ничего подозрительного не обнаружили, сообщила представитель пенитенциарного ведомства.

Литтл отбывал пожизненное заключение за три убийства.

На счету Литтла около 60 подтвержденных убийств, сам он сознался в 90, но по разным причинам не был осужден за них. На протяжении многих лет он отрицал причастность к убийствам, но в 2018 году сознался в них в частных интервью.