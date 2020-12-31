https://news.day.az/world/1303208.html Умер самый массовый маньяк-убийца США
Умер самый массовый маньяк-убийца США
Один из наиболее известных серийных убийц США Сэмюел Литтл умер в заключении в возрасте 80 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Литтл имел проблемы с сердцем, болел диабетом, в его смерти ничего подозрительного не обнаружили, сообщила представитель пенитенциарного ведомства.
Литтл отбывал пожизненное заключение за три убийства.
На счету Литтла около 60 подтвержденных убийств, сам он сознался в 90, но по разным причинам не был осужден за них. На протяжении многих лет он отрицал причастность к убийствам, но в 2018 году сознался в них в частных интервью.
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