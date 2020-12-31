https://news.day.az/world/1303219.html Новый штамм коронавируса добрался до Китая
Новый штамм коронавируса добрался до Китая
Шанхайские медики впервые обнаружили на территории материкового Китая новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета China Daily.
14 декабря тест на коронавирус 23-летней студентки, вернувшейся из Соединенного Королевства в Шанхай, показал положительный результат. Лабораторное исследование взятого у нее образца подтвердило наличие в ее организме штамма, который ранее получил распространение в Великобритании.
12 декабря, за два дня до вылета в КНР, ее тест был отрицательным.
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