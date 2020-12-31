В США медработник намеренно испортил 500 доз вакцины от COVID-19

Работник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna, Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал WBAY со ссылкой на заявление некоммерческой организации Advocate Aurora Health.

Инцидент произошел на прошлой неделе в городе Графтон. По данным организации, работник медцентра достал из холодильника 57 упаковок с вакциной и не вернул их обратно. Из-за ненадлежащего хранения более 500 доз вакцины пришлось выбросить.

В ходе расследования сотрудник медцентра признался, что действовал сознательно. Его имя и мотивы поступка не называются. В Advocate Aurora Health заявили, что этот человек у них больше не работает, добавив, что "более чем опечалены" задержкой в получении вакцины для сотен человек.

В полиции Графтона отметили, что в расследовании оказывают содействие ФБР и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

