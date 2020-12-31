В ВОЗ приветствуют создание Ираном вакцины от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич приветствовал создание Ираном вакцины от коронавируса, заявив, что организация с нетерпением ждет результатов клинических испытаний этого великого достижения Ирана, передает Day.Az со ссылкой на irna.ir.

"Достижение иранских ученых является свидетельством того, что мы можем создать вакцину против этой пандемии и иметь инструменты, которые помогут нам положить конец этой эпидемии", сказал Тарик Ясаревич в письменном интервью ИРНА.

Иранские ученые несмотря на односторонние санкции Вашингтона представили новую вакцину от коронавируса, которая сейчас проходит стадию клинических испытаний.

Во вторник, 29 декабря, в Иране началась первая стадия испытания иранской вакцины от коронавируса на добровольцев.

Первая иранская вакцина от COVID-19 под названием "Ково-Иран" разработана исследовательской группой Штаба по исполнению приказов имама.

До сих пор 65 тыс. человек стали добровольцами, чтобы испытать на себя иранскую вакцину. В первой стадии испытания 56 человек получат вакцину.